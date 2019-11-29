Прокуратура Самарской области проверит жалобы, связанные с отказом частных клиник делать аборты
Скандальная тема с абортами продолжается. Накануне стало известно, что прокуратура Самарской области проводит проверку по обращениям, связанным с отказом ряда частных клиник проводить процедуру искусственного прерывания беременности, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на ведомство.
- Сейчас по обращениям граждан, связанным с отказом частных медицинских организаций в медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности, организована проверка, - передает слова представителя прокуратуры агентство. прокуратуры.
Напомним, ранее сообщалось со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Михаила Ратманова, что 10 из 31 частного медучреждения Самарской области отказались от выполнения абортов и сдали лицензию на этот вид деятельности.
Предложение к частным клиникам отказаться от проведения абортов связано с тем, что в государственных клинках с женщинами, решившими избавится от ребенка работают психологи и устраивают "дни тишины" для тщательного обдумывания необходимости аборта.
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ИСТОЧНИК KP.RU