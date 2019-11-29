Прокуратура Самарской области проверит жалобы, связанные с отказом частных клиник делать аборты

СЕГОДНЯ 20:03 2019-11-29T20:03:11+03:00

Как вы относитесь к этому Фото: Татьяна БЕЗРУКОВА

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Скандальная тема с абортами продолжается. Накануне стало известно, что прокуратура Самарской области проводит проверку по обращениям, связанным с отказом ряда частных клиник проводить процедуру искусственного прерывания беременности, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на ведомство.

- Сейчас по обращениям граждан, связанным с отказом частных медицинских организаций в медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности, организована проверка, - передает слова представителя прокуратуры агентство. прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Михаила Ратманова, что 10 из 31 частного медучреждения Самарской области отказались от выполнения абортов и сдали лицензию на этот вид деятельности.

Предложение к частным клиникам отказаться от проведения абортов связано с тем, что в государственных клинках с женщинами, решившими избавится от ребенка работают психологи и устраивают "дни тишины" для тщательного обдумывания необходимости аборта.

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Чиновники считают, что частным клиникам нужно отказаться от услуг по прерыванию беременности, женщины просят оставить их в покое

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ИСТОЧНИК KP.RU