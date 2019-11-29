До конца года в Самаре появится электробус

29 Нояб. 22:16 2019-11-29T22:20:31+03:00

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Этой зимой на самарских улицах можно будет увидеть новый, более экологичный тип общественного транспорта – электробус. Как отметили в департаменте транспорта, тестовый экспонат прибудет в регион до конца года, как и сообщалось ранее. По итогам тестового периода будет принято решение о закупке такого транспорта для нашего города.

- Посмотрим, что покажет опытная эксплуатация электробуса в зимний период - до конца года должен приехать. Данные есть разные, нужно учитывать, что столичный опыт не всегда даёт те же результаты в регионах. Мы всё посчитаем и примем решение в интересах и предприятия, и пассажиров, - отметили в департаменте транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU