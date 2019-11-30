2019-11-30T11:37:46+03:00
Общество

Стало известно, как самарским болельщикам добраться на матч «Крыльев» с «Уфой» и обратно

В дело опять пошли специальные трамваи S5 и дополнительные автобусы
Ольга НОВИКОВА
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Фото: ФК "Крылья советов"Фото: ФК "Крылья советов"
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Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 18 тура Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» встретятся с командой «Уфа». Игра начнется в 15.00, однако болельщиков просят приехать заранее. Для фанатов уже запустили специальный трамвайный маршрут S5 – он начал работать в 11.58. как сообщает горадминистрация, он будет следовать от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая и ул. Ташкентская до стадиона «Самара Арена». Короткий маршрут трамвая пойдет от Барбошиной поляны.

Эти трамваи будут ездить до 15.15, во время матча они ходить не будут, и возобновят работу только вечером, в 17.00, после окончания футбольного поединка.

Также, как сообщает администрация, после окончания матча на остановку «Улица Алма-Атинская» около «Мерседес Центра» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 41, 45, 47, 50, 51, 67. А дополнительные автобусы маршрута № 50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-ой проезд в районе стоянки такси.

Те, кто решится отправиться на игру на своем авто, смогут оставить машину на бесплатной Северной парковке – заехать на нее можно будет со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018. Проехать по ул.Дальняя и оставить машину на Южной парковке смогут только обладатели спецразрешения.

А те, кто решит не мерзнуть на стадионе, могут посмотреть прямую трансляцию с матча «Крылья Советов» - «Уфа» на сайте «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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