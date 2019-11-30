2019-11-30T15:29:31+03:00
Общество

"Многие футболисты у нас одноногие": Андрей Тихонов о матче "Крылья Советов" - "Уфа"

Андрей Тихонов считает, что слишком яркая ориентация на игру на одну ногу не дает много забивать
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В эти минуты в Самаре проходит матч "Крылья Советов" - "Уфа", 30 ноября клубы встречаются в 18 туре РПЛ, этот матч открывает тур. Первый тайм закончился со счетом 0:1, единственный гол забил Ловро Бизяк. В матче было гораздо больше моментов, но они не закончились ничем. В перерыве игру обсудили комментаторы "Матч.Премьер" и бывший тренер "Крыльев Советов" и бывшй же игрок клуба Андрея Тихонов.

- Многие футболисты у нас одноногие, поэтому и голов мало, - Андрей Тихонов в перерыве матча "Крылья Советов" - "Уфа" 30 ноября 2019 не слишком хорошее завершение моментов и тем и другим клубом. Он считает, что практически у всех наших футболистов сильно выражена игра с одной ноги, и нет возможности перестроиться. Поэтому часто, получая пас не с той стороны, они не могут сделать ничего и завершить момент.

Также Тихонов высказался по эпизоду с желтой карточкой для Пуцко. Эксперт считает, что там Полуяхтов мог бы более четко выставить ногу в падении, чтобы у судьи был более бесспорный повод назначить пенальти. Это могло бы помочь хозяевам завершить тайм вничью.

Прямо сейчас смотрите онлайн-трансляцию матча Крылья Советов - Уфа

ИСТОЧНИК KP.RU

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