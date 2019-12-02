Стало известно, когда в Самаре реконструируют улицу XXII Партсъезда

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-02T16:04:26+03:00

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Жители Самары пожаловались на постоянные пробки на улице Советской Армии в районе пересечения с проспектом Карла Маркса. Она предложили либо сделать там дополнительные полосы для поворота, либо разгрузить дорогу с помощью реконструкции другой улицы — XXII Партсъезда. По мнению самарцев, если ее привести в порядок от улицы Ставропольской до проспекта Карла Маркса, то это позволит разгрузить улицы Советской Армии и Ново-Вокзальную. В департаменте градостроительства горожан заверили, что проект такой уже есть.

- Строительно-монтажные работы по реконструкции улицы XXII Партсъезда от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской запланированы на 2021 год, - отметили представители ведомства в твиттере.

Напомним, что это будет второй этап обновления улицы XXII Партсъезда. Первый этап предполагает ее продление от Московского шоссе до улицы Солнечной. Он должен стартовать в 2020 году. Деньги на эти работы в городском бюджете уже заложены.

ИСТОЧНИК KP.RU