СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-07T12:11:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре выделят деньги на реконструкцию улицы XXII Партсъезда на участке от улицы Солнечной до улицы Ставропольской. Работы пройдут в два этапа и займут около двух лет. Средства предусмотрены в бюджете города на плановый период 2020-2021 годов.

- В 2020 году предусмотрены инвестиции на реконструкцию улицы XXII Партсъезда в 27,9 млн рублей, а в 2021 году - 379,5 млн рублей, в том числе 342,3 млн рублей из вышестоящих бюджетов, - говорится в документе, размещенном на сайте администрации Самары.

Планируется, что на первом этапе XXII Партсъезда обновят от улицы Солнечной до Московского шоссе, а на втором этапе - от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре скорректируют проект продления улицы XXII Партсъезда

Пока денег на проведение работ у властей нет (подробности)

В Самаре в 2019 году приступят к разработке проекта по 2 этапу реконструкции улицы XXII Партсъезда

Дорогу обновят от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU