2019-11-07T12:11:53+03:00
Общество

В Самаре выделят деньги на реконструкцию улицы XXII Партсъезда

Дорогу обновят в два этапа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дорогу отремонтируют от улицы Солнечной до проспекта КироваДорогу отремонтируют от улицы Солнечной до проспекта КироваФото: Архив "КП"
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В Самаре выделят деньги на реконструкцию улицы XXII Партсъезда на участке от улицы Солнечной до улицы Ставропольской. Работы пройдут в два этапа и займут около двух лет. Средства предусмотрены в бюджете города на плановый период 2020-2021 годов.

- В 2020 году предусмотрены инвестиции на реконструкцию улицы XXII Партсъезда в 27,9 млн рублей, а в 2021 году - 379,5 млн рублей, в том числе 342,3 млн рублей из вышестоящих бюджетов, - говорится в документе, размещенном на сайте администрации Самары.

Планируется, что на первом этапе XXII Партсъезда обновят от улицы Солнечной до Московского шоссе, а на втором этапе - от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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