2019-12-02T18:53:40+03:00
Общество

Избитому экс-чиновником защитнику собак «дяде Вове» отказали в возбуждении уголовного дела

Виновник уже поплатился штрафом и лишением оружия
Ольга НОВИКОВА
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Владимиру Шумилину, известному в городе как «дядя Вова», отказали в возбуждении уголовного дела по факту побоев. Любитель животных пострадал 30 января во время стычки с бывшим главой Октябрьского района Самары Константином Фоменко. Напомним, тогда стая собак на ул.Ярмарочной облаяла проходившую мимо женщину. На помощь самарчанке пришел Константин Фоменко – он выстрелами разогнал животных. А когда за собак вступился Владимир Шумилин – досталось и ему. Между мужчинами произошел конфликт, Фоменко ударил ножом одну из собак, Шумилин в отместку снес зеркало его внедорожнику.

Еще в феврале суд признал Фоменко виновным в стрельбе в неположенном месте. Нарушителя обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, а еще отдать свой пистолет и патроны к нему.

Шумилин написал и другое заявление в полицию, в котором просил возбудить уголовное дело по факту побоев. Однако полицейские, проведя проверку, решили, что в действиях Константина Фоменко отсутствует состав преступления.

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Константин Фоменко уверяет, что защищал женщину, заступившийся за псов дядя Вова придерживается совсем другой позиции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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