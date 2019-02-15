Бывшего чиновника, расстрелявшего собак в центре Самары, оштрафовали на 40 тысяч и оставили без пистолета

Достал пистолет из сумки впервые за 13 лет

- Я пистолет из сумки не доставал 13 лет, но в этот раз у меня не было выбора, - Константин Фоменко, бывший глава Октябрьского района Самары, 30 января устроивший стрельбу по собакам в центре города, уверяет, что ничего против животных не имеет. Он просто защищал - сначала незнакомую женщину, которая стая прижала к себе, потом себя.

Бывший чиновник свою позицию сегодня, 15 февраля, излагал в Ленинском районном суде, где проходили разбирательства по поводу скандального происшествия на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской. Константин уверяет, что утром 30 числа прошлого месяца он с помощью выстрелов хотел создать "шумовой эффект", чтобы разогнать бродячих псов. По Владимиру Шумилину, заступившемуся за четырехлапых, он не огонь не открывал.

Константин Фоменко говорит, что собаки прижали к стене женщину и он решил заступитьсяФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

- Возможности нейтрализовать нападение иным образом у меня не было, Шумилин, который пытался меня бить, имел численное преимущество, был окружен собаками, - уверяет Фоменко. - Никакого ножа, о котором он говорил, у меня в руках не было, Были перчатка и пистолет.

По словам фигуранта, он после конфликта уехал в клинику на Солнечную, куда и направлялся до этого. Потом зафиксировал укусы в больнице Пирогова - ранения до сих пор вызывают у него аллергическую реакцию - и обратился в отдел полиции Ленинского района - сообщить, что стрелял из своего оружия.

"Не думал, что все так жестко будет"

Владимир Шумилин, известный в Самаре как "дядя Вова", озвучил другую версию. Он вышел на прогулку, когда увидел, как питомцев пинает незнакомец. Шумилин немедля вступился и сделал замечание.

- Он там ножом-бабочкой пытался махать, а потом его убрал в карман. Рядом со мной в это время гавкал Лорд, я перестал слушать, что мне говорит Фоменко, дал собаке понять, чтобы не лаяла, и тут мужчина ударил ее ножом в шею, - говорит Шумилин.

Владимир вспоминает, что пытался схватить обидчика животных за кофту, но у него ничего не получилось. В это время из черного черный Land Cruiser 200, стоявшего рядом, вышел водитель и поспешил на него с ударами. Они сцепились и упали в сугроб.

- Когда мы поднялись, он отряхнулся и они с Фоменко отошли назад. Я увидел, что из Лорда кровь идет из шеи, - продолжает дядя Вова. - Растерялся, не думал, что жестко так все произойдет. Предложил этим гражданам дождаться полицию. Они сказали - "Стой жди, мы поехали".

Владимир пытался остановить уезжающих и разбил на их автомобиле зеркало, думал, что таким образом будет засчитано ДТП и обидчики его любимцев не уедут.

Дядя Вова рассказывает, что в результате конфликта серьезно пострадал его пес ЛордФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Фоменко вышел с травматом и начал беспорядочно стрелять по собакам. Мне в руку попал, в Лорда, все это сопровождалось нецензурной бранью, - объясняет зоозащитник. - Я предложил по-мужски закончить разговор, в рукопашную, отошел дверь закрыть в подъезд, а они в это время уехали.

В результате стрельбы у Владимира оказался сломанным указательный палец - его пробила пуля. По словам пострадавшего, он просто "стоял за собак". После случившегося к нему подошел полицейский в гражданской одежде, а после приехали его коллеги и Росгвардия.

Отвечая на вопросы адвоката Фоменко Шумилин подтвердил, что у него и самого был травматический пистолет, но последний раз он им пользовался в 2015 году. Во время драки с каким-то людьми случайно выстрелил в дверь магазина. В этот же раз он просто "стоял за собак", которых на его попечительстве сейчас 10 особей. И на каждую есть документы.

Штраф и конфискация

В суде выступили свидетели. Водитель Константина Фоменко Иван Сухарев практически полностью повторил его выступление. Он отметил, что они со своим знакомым еще до начала стрельбы пытались уехать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/689152" frameborder="0"></iframe> Перестрелка в центре Самары.

- К нам подошел мужчина, сказал "уезжайте, он неадекватный, него дома есть оружие" Мы решили не испытывать судьбу и поехали. Этот мужчина подбежал и ударил по правому зеркалу, - говорит Иван. - Константин вышел из машины, я сдавал назад, остановился, в этот момент услышал три выстрела. Увидел как на Костю кидались собаки. Последний выстрел я видел лично, он стрелял не в собаку, а в ее сторону.

По приглашению Фоменко в слушаниях приняла участие и Екатерина Гусева, проживающая рядом с дядей Вовой.

- Он подкармливает собак, а они буквально терроризируют весь район. Кидались на моего сына, покусали какого-то парня, обращались везде, но власти отвечали, что все давно знают, но ничего сделать не могу, - сообщила женщина.

Обсуждаемого конфликта она не видела и по поводу событий, произошедших 30 января, ничего сказать не смогла.

Судья выслушала других свидетелей и экспертов и в итоге приняла решение признать Фоменко виновным в стрельбе в неположенном месте. Нарушителя обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, а еще отдать свой пистолет и патроны к нему.

Защита Константина Фоменко уже выразила недовольство таким решением и собирается обжаловать его.

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