2019-12-02T21:21:07+03:00
Общество

В самарском минздраве рассказали, когда начнет действовать новый порядок медосмотра при получении прав

Также стало известно, где можно будет сдавать анализы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
У самарцев будет еще полгода на то, чтобы спокойно сдать все анализы и получить справку по старой ценеУ самарцев будет еще полгода на то, чтобы спокойно сдать все анализы и получить справку по старой ценеФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, когда начнет действовать новый закон об обязательном освидетельствовании водителей и будущих автомобилистов и что нужно будет делать, чтобы получить заветную справку на права.

Напомним, что предыдущая попытка нововведения выпала на 20-е числа ноября и едва не закончилась массовыми драками в очередях в наркодиспансеры. Минздрав РФ решил, что люди еще не готовы к новому закону и отложил его вступление. В ответ на запрос «Комсомольской правды — Самара» региональное ведомство сообщило, что изменения, касающиеся получения медсправок на права, начнут действовать в следующем году.

- С 1 июля 2020 года абсолютно все водители должны быть обследованы на определение наличия психоактивных веществ в моче и качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови (CDT). Ранее подобные исследования проводились выборочно, когда было подозрение на употребление наркотиков или алкоголя. В связи с этим итоговая стоимость услуги по медосвидетельствованию увеличится, - отметили в минздраве Самарской области, добавив, что каждое учреждение, которое имеет лицензию на проведение подобного рода анализов, имеет право самостоятельно устанавливать цены на свои услуги.

Сдать анализы на определение наличия психоактивных веществ в моче жители региона смогут в Самарском областном, Тольяттинском и Сызранском наркологических диспансерах. Сдать анализ крови на CDT можно будет в центральных районных больницах, но оборудование для проведения исследований есть только в наркодиспансерах. Таким образом, больницам придется переправлять туда все взятые образцы. Что касается срока подготовки результатов, то в минздраве называют 3-4 дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Хоть последние штаны снимай": самарцы дерутся и падают в обмороки в очередях за справкой на права в наркодиспансеры

Журналист «КП-Самара» попробовал пробиться к заветному кабинету врача после информации об ее подорожании в несколько раз с завтрашнего дня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четвертая победа подряд: Рафаэль Аюкаев стал чемпионом Европы по тхэквондо
Батутисты из Самарской области выиграли четыре медали на чемпионате мира в Японии
Самарский видеоблогер снял с воздуха строительство моста через Волгу у села Климовка
Избитому экс-чиновником защитнику собак «дяде Вове» отказали в возбуждении уголовного дела
Каток на площади Куйбышева обойдется бюджету в 647 тыс. рублей
В Самаре владельца "резиновой" квартиры осудили за прописку более 700 иностранцев
В Самаре на проспекте Кирова возле остановки сбили человека
В Самаре этой зимой будут работать 124 катка
Следователи рассказали о деле, которое разрушило карьеру полковника Веры Рабинович
Пожар на Московском шоссе в Самаре: загорелся ресторан "Три оленя"
Стало известно, когда в Самаре реконструируют улицу XXII Партсъезда
Самарские таможенники не пустили в РФ утиные грудки из Китая
Стало известно, сколько зрителей ходят в театры Самарской области
Самарцев зовут на открытие первого культурного пространства на Металлурге