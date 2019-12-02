В самарском минздраве рассказали, когда начнет действовать новый порядок медосмотра при получении прав

СЕГОДНЯ 21:13 2019-12-02T21:21:07+03:00

У самарцев будет еще полгода на то, чтобы спокойно сдать все анализы и получить справку по старой цене Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

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В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, когда начнет действовать новый закон об обязательном освидетельствовании водителей и будущих автомобилистов и что нужно будет делать, чтобы получить заветную справку на права.

Напомним, что предыдущая попытка нововведения выпала на 20-е числа ноября и едва не закончилась массовыми драками в очередях в наркодиспансеры. Минздрав РФ решил, что люди еще не готовы к новому закону и отложил его вступление. В ответ на запрос «Комсомольской правды — Самара» региональное ведомство сообщило, что изменения, касающиеся получения медсправок на права, начнут действовать в следующем году.

- С 1 июля 2020 года абсолютно все водители должны быть обследованы на определение наличия психоактивных веществ в моче и качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови (CDT). Ранее подобные исследования проводились выборочно, когда было подозрение на употребление наркотиков или алкоголя. В связи с этим итоговая стоимость услуги по медосвидетельствованию увеличится, - отметили в минздраве Самарской области, добавив, что каждое учреждение, которое имеет лицензию на проведение подобного рода анализов, имеет право самостоятельно устанавливать цены на свои услуги.

Сдать анализы на определение наличия психоактивных веществ в моче жители региона смогут в Самарском областном, Тольяттинском и Сызранском наркологических диспансерах. Сдать анализ крови на CDT можно будет в центральных районных больницах, но оборудование для проведения исследований есть только в наркодиспансерах. Таким образом, больницам придется переправлять туда все взятые образцы. Что касается срока подготовки результатов, то в минздраве называют 3-4 дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU