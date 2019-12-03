«Работаем в штатном режиме»: ресторан «Три оленя» в Самаре не пострадал при пожаре
Ресторан «Три оленя» на Московском шоссе в Самаре не пострадал во время пожара в понедельник, 2 декабря. Как сообщили представители заведения на своей странице в соцсети, горело соседнее с ними здание.
- Горела крыша шиномонтажки. Наше здание не пострадало. С 3 декабря и дальше работаем в штатном режиме, - отметили в «Трех оленях».
Напомним, пожар в здании начался примерно в 16:30. Огонь охватил крышу и распространился на площади 120 кв.м. Потушить его удалось только в 21:37. К счастью, никто не пострадал. Всех, кто находился в помещении — 25 человек, вовремя вывели на улицу. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, предварительная причина пожара — горение жировых отложений в вентиляционной шахте.
ИСТОЧНИК KP.RU