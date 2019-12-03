2019-12-03T10:50:20+03:00
Происшествия

Вышел на дорогу на «красный»: подробности ДТП со сбитым пешеходом на проспекте Кирова в Самаре

По предварительным данным, мужчина был нетрезв
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пешеход-нарушитель угодил под колеса иномарки неподалеку от остановкиПешеход-нарушитель угодил под колеса иномарки неподалеку от остановкиФото: Илона МАЙСКАЯ
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Стали известны подробности ДТП с участием пешехода, которое произошло вечером в понедельник, 2 декабря, около остановки «13 микрорайон» на проспекте Кирова в Самаре. Как выяснилось, под автомобиль Ford Focus попал 39-летний мужчина. Он сам спровоцировал ДТП.

- По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получил травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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