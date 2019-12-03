Все еще темно: в Самаре вновь передвинули сроки включения освещения на Луначарского

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-03T11:11:58+03:00

Разобраться со светом на многострадальной улице не могут уже около полутора лет

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В Самаре продолжается эпопея с включением света на многострадальной улице Луначарского. Движение там открыли примерно 1,5 года назад, а освещение не могут сделать до сих пор. Постоянно возникают какие-то проблемы, поэтому сроки приходится передвигать то на неделю, то на две, а то и на месяц. В последний раз чиновники обещали зажечь свет на Луначарского в конце ноября, но уже вовсю идет декабрь, а улица по-прежнему встречает водителей и пешеходов темнотой.

- Сначала говорили сентябрь, затем октябрь, потом ноябрь. Идет декабрь!!! Как было темно, так и есть! Кто понесет ответственность за то, что год улица без света? Кто будет наказан? Какие санкции будут применены к подрядчику?- возмущаются в твиттере самарцы.

Напомним, ранее в департаменте градостроительства Самары сообщили, что подрядчик устраняет замечания «Горсвета». Работы должны были завершить в конце прошлого месяца, но, видимо, что-то опять пошло не так. Во вторник, 3 декабря, чиновники заявили, что подрядная организация продолжает устранять неполадки. Он надеются, что конец этому будет поставлен на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU