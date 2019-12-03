2019-12-03T12:15:29+03:00
Общество

В Самарскую область все еще не поступили федеральные деньги для выплат за первого ребенка

Местные чиновники пока не могут сказать, когда будут перечислены средства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Родители все еще не получили выплаты за ноябрь 2019 годаРодители все еще не получили выплаты за ноябрь 2019 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области молодые родители все еще не получили ноябрьские выплаты за рождение первого ребенка. Ранее сообщалось, что задержка произошла из-за неполного поступления денег из федерального бюджета. Министерство социально-демографической и семейной политики региона направляло обращение в минтруда РФ о необходимости финансирования, но деньги все еще не пришли.

- Пока сроки поступления федеральных средств в регион неизвестны, - сообщили в твиттере представители минсоцдемографии Самарской области во вторник, 3 декабря.

Деньги, которые перечислят из федеральной казны, пойдут на выплаты не только за ноябрь, но и за декабрь 2019 года. Как только средства поступят в область, их сразу же перечислят молодым родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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