В Самаре нашли подрядчика для строительства нового моста через реку Сок

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-03T16:03:12+03:00

Подрядчик должен выполнить все работы до 1 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Самаре подвели итоги электронного аукциона по выбору подрядчика для реконструкции существующего моста через реку Сок и строительства нового мостового перехода. Выполнение работ займется ООО «СамараТрансСтрой», которое занималось реконструкциями Московского шоссе и проспекта Кирова, а также укладкой асфальта на Фрунзенском мосту.

- Начальная (максимальная) стоимость контракта была установлена на уровне 991,8 млн рублей. Компания предложила другую цену контракта — 986,9 млн рублей. По результатам рассмотрения второй части заявки принято решение о ее соответствии всем требованиям, - говорится на сайте госзкакупок.

Напомним, подрядчику предстоит реконструировать существующий и построить новый мост через реку Сок до 1 октября 2021 года. Новый мост возведут параллельно старому. Он будет двухполосным.

ИСТОЧНИК KP.RU