2019-12-03T17:47:17+03:00
Новости компаний

«Балтика 0» стала лауреатом премией в области импортозамещения «Приоритет»

Продукты-победители премии отличаются высокой научной и технической новизной, занимают ведущие позиции на рынках России и мира
Кристина АДАЕВА
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28 ноября награждали лауреатов национальной премии в области импортозамещения «Приоритет». Среди победителей компания «Балтика». Уже много лет компания "Балтика" - лидер сегмента безалкогольного пива в России. Не удивительно, что эксперты отметили успехи сорта «Балтика 0». По итогам конкурса компания стала лауреатом в номинации «Агро» в категории пищевой промышленности.

Кстати, компания «Балтика» считается пионером развития безалкогольного сегмента пива в России, первой выпустив такой продукт в 2001 году. «Балтику 0» потребители оценили, а народное название «нулевка» стало нарицательным. Безалкогольное пиво производится и на самарском заводе. Оборудование было установлено в 2017 году. По данным розничного аудита Глобальной компании-измерителя Nielsen, в сегменте безалкогольного пива «Балтика» - абсолютный лидер. В 2018 году компания запустила новинку сорта «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное», а в начале 2019 года - «Балтика 0 Грейпфрут».

«Балтика 0» экспортируется более чем в 30 стран мира, в том числе в США, Кубу, Японию, Новую Зеландию, Германию, Ирландию. Оборудование, установленное на заводах компании, позволяет использовать наиболее совершенный на сегодняшний день способ получения безалкогольного пива. «Балтика 0» изготавливается по технологии мембранной фильтрации – бережного удаления алкоголя из готового пива.

Справка КП:

Национальная премия «Приоритет» учреждена в 2015 году. Это единственная в России награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения, локализации и экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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