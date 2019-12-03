В Самаре и области тариф на вывоз мусора будут ежегодно повышать

СЕГОДНЯ 19:23 2019-12-03T19:23:42+03:00

По прогнозам, тарифы вырастут уже со следующего года

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Сотрудники министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области разместили в сети проект изменения приказа "Об утверждении территориальной схемы по обращению с отходами". Среди прочего в нем отмечено, что тариф на вывоз мусора будут повышать ежегодно на 4 процента.

Новая схема заработает со следующего года. Плата за мусор будет рассчитываться исходя из метража квартиры, а не числа людей, которые в ней проживают. Обсуждения проекта новой территориальной схемы и прием пожеланий со стороны жителей продлятся до 10 декабря.

Напомним, что мусорную реформу в регионе провели 1 января этого года. Работу по обращению с ТКО ведет ООО "ЭкоСтройРесурс". Как писала "КП-Самара", областное министерство энергетики и ЖКХ опубликовало результаты проверки их деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU