В Самаре и области тариф на вывоз мусора будут ежегодно повышать
Сотрудники министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области разместили в сети проект изменения приказа "Об утверждении территориальной схемы по обращению с отходами". Среди прочего в нем отмечено, что тариф на вывоз мусора будут повышать ежегодно на 4 процента.
Новая схема заработает со следующего года. Плата за мусор будет рассчитываться исходя из метража квартиры, а не числа людей, которые в ней проживают. Обсуждения проекта новой территориальной схемы и прием пожеланий со стороны жителей продлятся до 10 декабря.
Напомним, что мусорную реформу в регионе провели 1 января этого года. Работу по обращению с ТКО ведет ООО "ЭкоСтройРесурс". Как писала "КП-Самара", областное министерство энергетики и ЖКХ опубликовало результаты проверки их деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU