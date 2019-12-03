Горожане выступили против того, чтобы территорию около ЦУМ "Самара" застроили высотками и ТЦ

СЕГОДНЯ 19:54 2019-12-03T19:56:17+03:00

На публичных слушаниях люди посчитали, что улицу Вилоновскую нужно лучше благоустроить

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Администрация Самары опубликовала итоги публичных слушаний, прошедших 21 ноября. Участие в них приняли 223 человека, а одним из самых главных вопросов на обсуждении стала застройка трех участков рядом с ЦУМ "Самара" на улице Вилоновской.

Среди заявителей значались три компании "ДНЛ", "Аврора" и "Нева". Они просили согласовать смену зонирования территорий для постройки там многоэтажных домов и объектов торговли. Многие местные жители выступили против.

- Считаю, что вообще не должен стоять вопрос о многоэтажной застройке, из-за нагрузок на существующие сети, наличия близости школы. Куда будут ставить машины новые жильцы этих домов, - говорит один из участников слушаний Страхов.

- Мы категорически выступаем против по всем трем вопросам, обозначенным о строительстве около ЦУМ "Самара".Считаем, что эту территорию нужно благоустраивать и развивать, а не отдавать под застройку. Здесь нужны деревья и арт объекты, а не дома, - поддержала протест председатель жилого дома № 68 по улице Агибалова.

Отметим, что два из обсуждаемых участков расположены на пересечении Вилоновской и Спортивной. Там сейчас стоят киоски. Еще один находится на пересечении Вилоновской с Агибалова. Против высоток там выступили 75 участников слушаний. Еще 55 человек поддержали их в письменно виде. В итоге властям рекомендовали отклонить все три заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU