2019-12-04T12:58:01+03:00
Происшествия

В Самаре поймали разбойника, который нападал на магазины в Кировском районе

Преступника задержали в течение трех дней
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Игорь РудаковФото: Игорь РудаковФото: Twitter.com
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В Самаре задержали разбойника, который совершил несколько нападений на магазины в Кировском районе. В частности, на прошлой неделе он ограбил торговые точки на проспектах Кирова и Металлургов. Что именно стало его добычей, пока не известно.

- Преступник задержан. На это понадобилось три дня. Спасибо всем за информацию и за помощь, - сообщил в твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков во вторник, 3 декабря.

Злоумышленником оказался 37-летний житель республики Татарстан. Он уже не раз был судим: за кражи и грабеж. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях разбойных нападений на магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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