2019-12-04T13:53:39+03:00
Спорт

Новым главным тренером «Новы» стал экс-наставник греческого «ПАОКа»

Юрий Филиппов сменил на тренерском мостике Александра Горбаткова
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Контракт с Александром Горбатковым клуб расторг по обоюдному согласию сторон. Фото: ВК "Нова".Контракт с Александром Горбатковым клуб расторг по обоюдному согласию сторон. Фото: ВК "Нова".
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В волейбольном клубе «Нова» сменился главный тренер. Место Александра Горбаткова занял Юрий Филиппов. До клуба из Самарской области новый наставник возглавлял сборную Украины, харьковский «Локомотив», кипрские «АЕК» и «АПОЭЛ», «Дагестан» и «Ярославич». Последним местом работы Филиппова был греческий «ПАОК».

- Юрий Филиппов - мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса Украины. В качестве тренера - двукратный чемпион Украины, трехкратный обладатель кубка Украины, обладатель кубка Кипра, обладатель Суперкубка Кипра, - рассказали в пресс-службе «Новы».

Контракт с Александром Горбатковым клуб расторг по обоюдному согласию сторон. В восьми матчах этого сезона под руководством Горбаткова «Нова» не выиграла ни одного матча. Сейчас клуб из Самарской области занимает последнее – 14-ое – место с одним очком в активе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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