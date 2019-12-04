В Самару на турнир по ММА приедет боец UFC Забит Магомедшарипов

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-04T15:50:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самару на турнир по ММА Gorilla fighting championship 21, который пройдет 6 декабря в «МТЛ Арене», приедет четвертый номер рейтинга полулегковесов UFC Забит Магомедшарипов. Кроме него гостями GFC 21 станут победитель Олимпиады боевых искусств по рукопашному бою, чемпион Европы по смешанным единоборствам Магомед Магомедов и обладатель титула чемпиона лиги GFC Ринат Фахретдинов.

Напомним, главным боем турнира станет защита титула чемпиона GFC в полутяжёлом весе самарца Владимира Селиверстова против Олега Оленичева. Со-главный бой вечера - Шамиль Абасов против опытного Владимира Дайнеко.

Цены на билеты начинаются с 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU