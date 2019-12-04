2019-12-04T16:42:02+03:00
Происшествия

В Самарской области иностранец ответит перед судом за гибель своих пассажиров в ДТП

Мужчина, будучи пьяным, выехал на «встречку» и столкнулся с легковушкой и фурой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Иностранец может на несколько лет отправиться в колонию за смертельное ДТПИностранец может на несколько лет отправиться в колонию за смертельное ДТП
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В Самарской области скоро предстанет перед судом виновник страшного ДТП, в котором погибли три человека и еще два получили тяжелые травмы. Напомним, авария произошла на Обводной дороге Самары в Красноярском районе 1 марта. Там столкнулись «Лада Ларгус» фура «Вольво» и Hyundai. Проверка показала, что ДТП спровоцировал водитель отечественной легковушки — гражданин Киргизии, который находился в нетрезвом состоянии.

- Установлено, что водитель «Ларгуса» в нарушение ПДД выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, а потом врезался в Hyundai. В результате погибли три пассажира «Ларгуса»: двое мужчин и женщина, а также пострадали еще один пассажир «Лады» и водитель другой машины, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Иностранец может сесть за решетку на срок от 4 до 9 лет. Кроме того, его могут лишить водительских прав на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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