На теле жертвы "чапаевского потрошителя" нашли ДНК возможного преступника

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-05T16:00:59+03:00

Убийца, который отрезал женщине груди, до сих пор не нашли

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В Самарской области правоохранители продолжают расследование жестокого убийства 55-летней Елены Денисовой. Ее изуродованный труп нашли в общежитии на улице Менделеева в Чапаевске - женщине отрезали груди и распороли живот. Тело укутали простыней.

Преступник до сих пор на свободе. Проверяли всех - жителей общежития, знакомых Елены, которая вела асоциальный образ жизни, уголовников и даже ее сына. Причастность кого-то к расправе пока подтвердить не получилось.

- Подозреваемых нет. На трупе эксперты обнаружили ДНК, но пока не установлено, кому она принадлежит, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Не исключено, что злодей раньше не попадал в поле зрения силовиков. В СУ СК региона отметили, что расследование продолжается. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU