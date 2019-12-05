На теле жертвы "чапаевского потрошителя" нашли ДНК возможного преступника
В Самарской области правоохранители продолжают расследование жестокого убийства 55-летней Елены Денисовой. Ее изуродованный труп нашли в общежитии на улице Менделеева в Чапаевске - женщине отрезали груди и распороли живот. Тело укутали простыней.
Преступник до сих пор на свободе. Проверяли всех - жителей общежития, знакомых Елены, которая вела асоциальный образ жизни, уголовников и даже ее сына. Причастность кого-то к расправе пока подтвердить не получилось.
- Подозреваемых нет. На трупе эксперты обнаружили ДНК, но пока не установлено, кому она принадлежит, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.
Не исключено, что злодей раньше не попадал в поле зрения силовиков. В СУ СК региона отметили, что расследование продолжается. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU