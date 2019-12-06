2019-12-06T11:57:54+03:00
Общество

Фрунзенский мост в Самаре к новому году откроют частично, а стоянку в старом городе запретят

Сейчас готов лишь один съезд с Фрунзенского моста в Самаре, остальных стоит ждать в январе
Александра БУДАЕВА
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В Самаре из-за открытия Фрунзенского моста в конце года ограничат стоянку машина на дорогах в Старом городе. Мост откроют не полностью, поэтому горожан ждут заторы. Об этом сообщили представители областного ГИБДД.

- К концу года Фрунз мост откроется в усеченном виде - готов лишь 1 съезд, остальные откроют в начале 2020 года, - рассказали представители ведомства.

Чтобы сгладить ситуацию, в Старой Самаре временно запретят стоянку машин по улицам Фрунзе, Комсомольской, Чапаевской, Пионерской и др. Речь идет об участках, приближенных к мосту.

По ул.Фрунзе от моста до Венцека и дальше будет идти весь поток транспорта. По Фрунзе можно будет ехать прямо и направо. На перекрестке улиц Фрунзе-Пионерской поставят светофор.

Знаки поставят скоро, но пока в чехлах, как только дату открытия моста определят, знаки раскроют.

В ГИБДД обещают, что мера временная и после того, как мост нормально заработает, всё вернется на круги своя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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