Мэр Жигулевска возглавил самарский исполком «Единой России»
Президиум Генерального совета «Единая Россия» назначил нового руководителя регионального исполнительного комитета (РИК) партии в Самарской области. Эта должность досталась мэру Жигулевска Дмитрию Холину.
- Мы поздравляем Дмитрия Холина со вступлением в должность и желаем максимально реализовать свой профессиональный потенциал, верных друзей и единомышленников, - сообщили в пресс-службе самарского отделения партии «Единая Россия».
Напомним, Дмитрий Холин стал мэром Жигулевска в декабре 2018 года. До этого он занимал должность главы администрации губернатора Самарской области. Отметим, что сам руководитель региона Дмитрий Азаров с недавнего времени возглавляет реготделение партии «Единая Россия».
ИСТОЧНИК KP.RU