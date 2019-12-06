Мэр Жигулевска возглавил самарский исполком «Единой России»

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-06T16:37:05+03:00

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Президиум Генерального совета «Единая Россия» назначил нового руководителя регионального исполнительного комитета (РИК) партии в Самарской области. Эта должность досталась мэру Жигулевска Дмитрию Холину.

- Мы поздравляем Дмитрия Холина со вступлением в должность и желаем максимально реализовать свой профессиональный потенциал, верных друзей и единомышленников, - сообщили в пресс-службе самарского отделения партии «Единая Россия».

Напомним, Дмитрий Холин стал мэром Жигулевска в декабре 2018 года. До этого он занимал должность главы администрации губернатора Самарской области. Отметим, что сам руководитель региона Дмитрий Азаров с недавнего времени возглавляет реготделение партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU