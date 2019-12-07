В кинотеатре ТЦ «Мега Сити» сработала пожарная сигнализация

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-07T17:17:49+03:00

Как раз сейчас там идут ремонтные работы

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В Самаре на улице Ново-Садовая горожане заметили несколько пожарных машин, которые спешили к ТЦ «Мега Сити». Как пояснили в МЧС России по Самарской области, в кинотеатре центра сработала пожарная сигнализация.

- Сообщение о срабатывание пожарной сигнализации в кинотеатре ТЦ «Мега Сити» поступило в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» в 16:43 7 декабря. Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова – Пожар №2. прибывшими подразделениями проведена проверка помещений, горения не обнаружено, - сообщили в МЧС.

Как выяснилось позже, сигнализация сработала при проведении ремонтных работ. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU