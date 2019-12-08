Высотники на опорах и первые автомобили над рекой : появилось видео с заснеженного Фрунзенского моста

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-08T10:55:06+03:00

Фрунзенский мост в Самаре намерены открыть к концу года, но работать будет только один съезд

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Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял на видео последние приготовления к открытию Фрунзенского моста в Самаре, которое запланировано на конец декабря. Сейчас на опорах моста трудятся рабочие-высотники со страховкой. А по дорожному полотну изредка проезжают первые автомобили, а также ходят люди - жители теперь могут экономить время, чтобы пересечь реку.

На видео попали и старые дома рядом с мостом. Их отгораживают от трассы шумозащитным экраном. Пригодятся и отбойники - кое-где с дороги могут вылетать особо разогнавшиеся автомобилисты.

Заснеженный Фрунзенский мост над покрывшейся льдом Самаркой смотрится величественно и монументально. Недавно рядом с мостом прогулялись наши журналисты, чтобы посмотреть, как живут люди рядом со стройкой века. Многие, как оказалось, надеялись, что их снесут и дадут новые квартиры.

Фрунзенский мост в Самаре - 8 декабря 2019.#фрунзенскиймост #самара #samara

ИСТОЧНИК KP.RU