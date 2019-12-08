2019-12-08T11:45:19+03:00
Общество

Гололед, снег и южный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самаре на начало недели 9-11 декабря

Погода в Самаре с 8 по 11 декабря будет морозной, но подует теплый южный ветер
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре установится не самая лучшая погодаВ Самаре установится не самая лучшая погодаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики рассказали, какая погода в Самаре установится в начале рабочей недели. Во-первых, днем похолодает до -3-4 градусов, ночью температура будет еще ниже, это будет устойчивый минус до семи градусов.

-Ветер будет дуть не слишком сильный, до 10 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, в понедельник и в среду может идти небольшой снег, - рассказывают в Приволжском УГМС.

Из-за того, что ночью и днем температура будет резко меняться, на дорогах будет образовываться гололедица. Водителей просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и не выезжать на дорогу с летней резиной.

Гидрометцентр сообщает, что вообще в декабре температура будет выше нормы на 3º.

ИСТОЧНИК KP.RU

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