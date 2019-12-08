2019-12-08T18:12:43+03:00
Общество

Проект школы на Пятой просеке разработают за 999 тыс рублей

Сейчас ТеррНИИгражданпроект ищет субподрядчика для этой работы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот такой будет новая школаВот такой будет новая школа
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В Самаре ищут субподрядчика, который за 999 тыс рублей сделает эскизный проект для строительства школы на 5 просеке, а также выполнит все инженерные изыскания. Соответствующий лот появился на сайте Госзакупоку. Заказчиком-подрядчиком выступает ТеррНИИгражданпроект.

Также в документе говорится, что строить школу должны начать в 2021 году. Участок, где она появится - это территория бывшей базы отдыха "Мечта" и спортивно-оздоровительного лагеря "Экономист". Площадь участка 49,8 тыс. кв.м.

Строить школу на Пятой просеке будут на основе проекта школы на 600 мест, который был составлен для учебного заведения в поселке Янтарный Аксайского района. Его минстрой рекомендует в качестве наиболее экономически эффективного.

Школа будет четырехэтажной, само здание займет 4 тыс. кв. м., территория пришкольного участка - 13,3 тыс. кв.м. Учебное заведение рассчитано на 600 учеников.

От подрядчика требуется предусмотреть эффективное использование участка, размещение малых архитектурных форм и рацональную транспортную схему с автостоянками. Сделать инженерно-геологические и геодезические испытания, запроектировать правильные фундаменты. При разработке проекта субподрядчика просят учесть охранные зоны памятников культуры, расположенных поблизости.

У подрядчика, который победит в аукционе, на все работу будет два месяца.

Как писала КП-Самара раньше, только в октябре стало известно, что школа будет в два раз меньше, чем ожидали жители района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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