«На проезд дали всего 10 секунд»: самарцы недовольны новым светофором на перекрестке Стара-Загора/Ташкентская

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-09T13:29:51+03:00

Автомобилисты успевают проехать всего три метра за отведенное им время Фото: Скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Новые светофоры, которые только на прошлой неделе установили на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской в Самаре, уже начали вызвать массовые недовольства среди местных жителей. Кто-то так настроил работу «регулировщика», что водители не успевают проехать перекресток.

- 10 секунд на проезд перекрестка Ташкенсткая — Стара-Загора. Кто эти люди, которые настраивают светофоры?! За эти секунды я успел только ногу убрать с тормоза и проехать три метра, - возмутился в соцсетях один из автомобилистов.

Его поддержали и другие водители. По их словам, после включения нового светофора каждый вечер на улице Стара-Загора скапливается большая пробка. К слову, пешеходам времени дали намного больше — примерно 1 минуту 20 секунд. Горожане обратились к чиновникам с просьбой разобраться в ситуации и поменять режим работы светофора. Департамент транспорта поручил обратить на это внимание департаменту городского хозяйства и экологии. Пока реакции от ведомства не последовало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/748609" frameborder="0"></iframe> В Самаре на Стара-Загоре / Ташкентской установили светофор для "гонщиков".

ИСТОЧНИК KP.RU