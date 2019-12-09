2019-12-09T13:55:16+03:00
Происшествия

Участником жуткого ДТП на Волжском шоссе в Самаре оказался участковый полиции

Молодой человек отрицает, что находился за рулем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Иномарка превратилась в груду металла после "встречи" с опорой и деревомИномарка превратилась в груду металла после "встречи" с опорой и деревом
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Стали известны новые подробности жуткой аварии, которая произошла в ночь на субботу, 7 декабря, на Волжском шоссе в Самаре. Напомним, там трое молодых людей разбились на автомобиле Toyota Camry. Сначала иномарка влетела в световую опору, а потом врезалась в дерево. От машины осталась груда металла. 24-летняя девушка погибла на месте - ей оторвало голову. Также пострадали двое молодых людей 24-х и 29-ти лет. Обоих с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Проверка показала, что оба были пьяны. Кроме того, выяснилось, что один из парней работает участковым в одном из отделов полиции.

- Одним из пострадавших в смертельном ДТП был сотрудник полиции. В его крови обнаружен алкоголь. Он отрицает факт управления автомобилем, - сообщили активисты "Ночного патруля".

В ГУ МВД по Самарской области информацию об этом подтвердили, а также отметили, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, в том числе и служебная. Стражи порядка выясняют, кто был за рулем. Если вина сотрудника полиции подтвердится, то он понесет соответствующее наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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