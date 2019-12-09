Крал деньги, сигареты и золотые украшения: подробности задержания серийного грабителя магазинов в Самаре

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-09T14:45:00+03:00

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Стали известны подробности задержания 37-летнего жителя Татарстана, который совершил несколько разбойных нападений на торговые точки в Кировском районе Самары. Мужчину поймали в течение трех дней.

Первое преступление произошло 27 ноября в 12 часов дня на проспекте Металлургов. Разбойник, угрожая продавщице пистолетом, похитил из продуктового магазина 6 тысяч рублей. Через день он напал еще на три торговые точки. Из продуктового магазина злоумышленник забрал 10 пачек сигарет и 1 тысячу рублей, из салона оптики на проспекте Кирова — 7 тысяч рублей, а из ломбарда на проспекте Металлургов — золотые украшения на 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, по данным фактам были возбуждены три уголовных дела по статье «Разбой» и одно по статье «Грабеж». Предполагаемого преступника полицейские задержали, а вот похищенное пока не нашли. Сейчас мужчина находится по стражей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/748625" frameborder="0"></iframe> Полицейские поймали уголовника, который напал на несколько магазинов в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU