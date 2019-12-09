2019-12-09T15:04:39+03:00
Общество

«Было больно, но я вытерпела»: экс-участница «Дома-2» из Самары сделала себе «губы дьявола»

Подписчиков девушки такое неожиданное преображение сильно шокировало
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Мария КохноФото: Мария КохноФото: Instagram.com
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Новый бьюти тренд «губы дьявола» набирает обороты. Недавно под его влияние попала и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» из Самары Мария Кохно. Девушка призналась, что поддалась современному тренду и придала «изюминку» своему облику. Первыми новый облик девушки увидели подписчики ее инстаграма, где она опубликовала свое селфи.

- Я давно хотела добавить изюминки в свой образ. Думала, что мне не хватало немного деманизма. Сегодня с утра сходила и сделала. Было очень больно, но я все вытерпела, и теперь могу похвастать результатом. Согласитесь, получилось довольно естественно, как будто родилась с такими, - написала Мария Кохно в своем инстаграм-аккаунте.

Подписчики девушки не поверили такому преображению. Большинство заявили, что это фотошоп. Нашлись и те, кто заявил, что Марие очень идет новый облик. Как бы то ни было, дьявольские губы самарчанки набрали более 6 тысяч «лайков».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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