2019-12-09T15:41:38+03:00
Общество

Самарцы не поддержали строительство высоток на Металлурге и на улице Советской Армии

Горожане не готовы делиться своими парковочными местами с новыми возможными соседями
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарцы выступили против многоэтажной жилой застройки двух кварталовСамарцы выступили против многоэтажной жилой застройки двух кварталовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре прошли публичные слушания по поводу предложений о многоэтажной застройке кварталов на Металлурге и в районе улицы Советской Армии. Местные жители подобные идеи не поддержали. Информация об этом размещена на сайте городской мэрии.

Напомним, в Кировском районе Самары под застройку планировалось отдать территорию площадью 937,9 кв.м в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной. А в Октябрьском районе — участок площадью 30,3 тысяч кв.м в граница улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Кольцевой.

В обоих случаях местные случаи выступили против строительства высоток. По их словам, им и так не хватает парковочных мест, а возведение новых домов только усугубит ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Достал травмат из машины и начал стрелять»: в Самаре неизвестный ранил возле бара девушку
Самарские ученые разработали бесплатную программу для изучения работы мозга
В Самарской области мошенники рассылают жителям фальшивые штрафы от Роспотребнадзора
В Самарской области с наркотиками будет бороться магистр менеджмента
В Самаре из кожно-венерологического диспансера из-за угрозы пожара эвакуировали 25 человек
В Самаре охранник ночного клуба избил девушку и попал на видео
В Самаре дети могут написать о своих добрых делах и получить ответ от сказочного героя
«Было больно, но я вытерпела»: экс-участница «Дома-2» из Самары сделала себе «губы дьявола»
Крал деньги, сигареты и золотые украшения: подробности задержания серийного грабителя магазинов в Самаре
Всероссийский Дед Мороз рассказал, что бы он подарил президентам США и Украины на Новый год
В поселке Мирный парень выгуливал сестру на собачьем поводке
Билайн дарит самарцам скидку 20% на связь в 2020 году
Участником жуткого ДТП на Волжском шоссе в Самаре оказался участковый полиции