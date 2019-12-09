Самарцы не поддержали строительство высоток на Металлурге и на улице Советской Армии

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-09T15:41:38+03:00

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В Самаре прошли публичные слушания по поводу предложений о многоэтажной застройке кварталов на Металлурге и в районе улицы Советской Армии. Местные жители подобные идеи не поддержали. Информация об этом размещена на сайте городской мэрии.

Напомним, в Кировском районе Самары под застройку планировалось отдать территорию площадью 937,9 кв.м в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной. А в Октябрьском районе — участок площадью 30,3 тысяч кв.м в граница улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Кольцевой.

В обоих случаях местные случаи выступили против строительства высоток. По их словам, им и так не хватает парковочных мест, а возведение новых домов только усугубит ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU