2019-12-10T11:22:26+03:00
Происшествия

Нападения продолжаются: появилось видео, как свора бездомных собак набросилась на ребенка в Тольятти

За последние несколько дней жертвами бродячих животных стали уже несколько взрослых и детей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Стая собак обосновалась в районе домов на улице Гидротехнической / Фото: Юлия Радчук / ТОЛЬЯТТИСтая собак обосновалась в районе домов на улице Гидротехнической / Фото: Юлия Радчук / ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
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Жители микрорайона Шлюзовый в Тольятти продолжают страдать из-за своры бездомных собак, которая оккупировала территорию в районе домов на улице Гидротехнической. На минувшей неделе псы напали на группу школьников, одной девочке даже прокусили плечо. А в минувшие выходные еще два раза напали на взрослых людей.

- Вечером 8 декабря стая собак совершила два новых нападения на прохожих. Около дома № 22 на улице Гидротехнической псы кидались на мужчину. Он еле отбился. Также они напали на девушку с коляской. Вопрос перешел все рамки, когда будут приняты меры?! Жители встревожены, - написала одна из жительниц Шлюзового в твиттере.

Также тольяттинцы засняли на видео, как стая собак набросилась на ребенка в одном из дворов микрорайона. В тот момент на улице находились двое детей, но им чем-то не угодил только один. Они начали кусать его за одежду и повалили на землю. К счастью, рядом оказался прохожий. Он распугал собак. В мэрии Тольятти отметили, что направили на отработку все обращения. Глава города Сергей Анташев поручил разобраться в ситуации своему заместителю Игорю Ладыке. Также стало известно, в ближайшее время власти найдут подрядчика для отлова бездомных животных в Шлюзовом. Деньги на эти цели чиновники планируют выделить из резервного фонда.

В Тольятти бездомные собаки напали во дворе на ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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