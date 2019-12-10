Собирают горку и завозят ледяные блоки: как идет подготовка площади Куйбышева к Новому году

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-10T14:41:04+03:00

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Площадь Куйбышева в Самаре продолжают готовить к предстоящему Новому году. Там уже установили главную елку и «хоровод» из ее шести маленьких «сестер», а также деревянные домики, где будут продавать различные сувениры. Во вторник, 10 декабря, на площадь начали завозить блоки изо льда, которые установят вокруг елок. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Как бы не растаяла ледяная красота раньше срока, а то ведь в последние дни погода очень - теплая, - делятся переживаниями горожане.

Сборка деревянной горки идет полным ходомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полным ходом на главной площади города идут и работы по обустройству большой деревянной горки. Власти пообещали, что кататься на ней можно будет бесплатно. Также рабочие приступили к обустройству катка на площади Куйбышева. Сейчас они готовят основание под него, поэтому территорию временно закрыли от пешеходов. Напомним, всего ледовых площадок там будут две. Их открытие запланировано на 22 декабря.

Часть площади закрыли, чтобы залить катокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU