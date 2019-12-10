2019-12-10T14:41:04+03:00
Общество

Собирают горку и завозят ледяные блоки: как идет подготовка площади Куйбышева к Новому году

Уже скоро самарцы смогут увидеть главную площадь города в сказочно-зимнем виде
Анастасия ФИЛАТОВА
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На площадь Куйбышева начали завозить ледяные блокиНа площадь Куйбышева начали завозить ледяные блокиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Площадь Куйбышева в Самаре продолжают готовить к предстоящему Новому году. Там уже установили главную елку и «хоровод» из ее шести маленьких «сестер», а также деревянные домики, где будут продавать различные сувениры. Во вторник, 10 декабря, на площадь начали завозить блоки изо льда, которые установят вокруг елок. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Как бы не растаяла ледяная красота раньше срока, а то ведь в последние дни погода очень - теплая, - делятся переживаниями горожане.

Сборка деревянной горки идет полным ходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сборка деревянной горки идет полным ходомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полным ходом на главной площади города идут и работы по обустройству большой деревянной горки. Власти пообещали, что кататься на ней можно будет бесплатно. Также рабочие приступили к обустройству катка на площади Куйбышева. Сейчас они готовят основание под него, поэтому территорию временно закрыли от пешеходов. Напомним, всего ледовых площадок там будут две. Их открытие запланировано на 22 декабря.

Часть площади закрыли, чтобы залить каток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть площади закрыли, чтобы залить катокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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