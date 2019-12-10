В Самаре продлили работу грузовой переправы до Рождествено
В Самаре еще на несколько дней продили работу грузовой переправы по машруту «Октябрьский спуск — Рождествено». Суда до села и обратно будут ходить по Волге до воскресенья, 15 декабря.
- Работа грузовой переправы продлевается в связи с положительными значениями температуры воздуха, которые установились в послендие дни, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Со следующего понедельника, 16 декабря, добраться до Рождествено можно будет по временной дороге — автозимнику. Ее проложат от села Шелехметь до урочища Белые домики. Эта дорога будет работать всю зиму. Напомним, раньше планировалось закрыть переправу во вторник, 10 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU