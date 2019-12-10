В Самаре продлили работу грузовой переправы до Рождествено

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-10T15:35:18+03:00

После закрытия переправы в Самаре будет работать автозимник Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Суда будут ходить до села и обратно до конца этой недели

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В Самаре еще на несколько дней продили работу грузовой переправы по машруту «Октябрьский спуск — Рождествено». Суда до села и обратно будут ходить по Волге до воскресенья, 15 декабря.

- Работа грузовой переправы продлевается в связи с положительными значениями температуры воздуха, которые установились в послендие дни, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Со следующего понедельника, 16 декабря, добраться до Рождествено можно будет по временной дороге — автозимнику. Ее проложат от села Шелехметь до урочища Белые домики. Эта дорога будет работать всю зиму. Напомним, раньше планировалось закрыть переправу во вторник, 10 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU