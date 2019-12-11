2019-12-11T13:47:13+03:00
Общество

"Юра, прости, мы все": в Самаре на указателе улицы Юрия Гагарина переврали фамилию космонавта

При изготовлении знака в фамилии знаменитого космонавта потерялась вторая буква «а»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Первыми оплошность с фамилией космонавта заметили автомобилистыПервыми оплошность с фамилией космонавта заметили автомобилистыФото: Twitter.com
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В Самаре снова обидели знаменитого космонавта Юрия Гагарина. На указателе улицы, названной в его честь, кто-то переврал его фамилию, «потеряв» вторую букву «а». Заметили опечатку местные жители.

- Прошу устранить ошибку, порочащую память великого космонавта и героя страны. Позор тем, кто изготавливал этот знак и устанавливал. Перекресток улиц Красноармейской и Никитинской в сторону железнодорожного вокзала, - написал в твиттере горожанин Евгений.

Первыми на обращение самарца отреагировали сотрудники департамента транспорта. Сначала они не поверили своим глазам, а потом начали искать тех, кто изготовил знак и кто его принял. Пока никто не признается.

Напомним, что примерно 2,5 года назад оплошность с именем космонавта допустили организаторы «ВолгаФеста». Они подготовили большой слайд с фотографией Гагарина, где имя Юрий внезапно трансформировалось в имя Алексей. Свидетелями этому стали тысячи горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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