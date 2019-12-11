"Юра, прости, мы все": в Самаре на указателе улицы Юрия Гагарина переврали фамилию космонавта
В Самаре снова обидели знаменитого космонавта Юрия Гагарина. На указателе улицы, названной в его честь, кто-то переврал его фамилию, «потеряв» вторую букву «а». Заметили опечатку местные жители.
- Прошу устранить ошибку, порочащую память великого космонавта и героя страны. Позор тем, кто изготавливал этот знак и устанавливал. Перекресток улиц Красноармейской и Никитинской в сторону железнодорожного вокзала, - написал в твиттере горожанин Евгений.
Первыми на обращение самарца отреагировали сотрудники департамента транспорта. Сначала они не поверили своим глазам, а потом начали искать тех, кто изготовил знак и кто его принял. Пока никто не признается.
Напомним, что примерно 2,5 года назад оплошность с именем космонавта допустили организаторы «ВолгаФеста». Они подготовили большой слайд с фотографией Гагарина, где имя Юрий внезапно трансформировалось в имя Алексей. Свидетелями этому стали тысячи горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU