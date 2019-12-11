«Пора меняться, чтобы не выгореть»: Станислав Казарин объяснил свой уход с поста главы департамента информтехнологий

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-11T14:12:49+03:00

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Станислав Казарин прокомментировал свой уход с поста руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области. Новость об этом появилась в среду, 11 декабря. По словам чиновника, он решил покинуть свою должность, чтобы не допустить «выгорания».

- 9 лет работы зампредом и 12 лет в региональной информатизации. Пора меняться, браться за новые темы, иначе неизбежно профвыгорание, - написал Станислав Казарин в твиттере.

Самарцы пожелали ему успехов на новой работе, а также выразили надежду на то, что новый глава ведомства будет не менее адекватным и будет активно взаимодействовать с жителями в твиттере. Станислав Казарин, в свою очередь, отметил, что постарается передать «секреты мастерства» новому руководителю. По его словам, на кресло главы ведомства уже есть несколько кандидатов.

- Долгой интриги не должно быть - за реализацию нацпроектов спрос персональный, регулярный и жесткий. Скорее нужен руководитель проектов, - добавил Казарин.

ИСТОЧНИК KP.RU