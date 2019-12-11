В Самаре глава департамента информтехнологий решил покинуть свой пост

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-11T10:11:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин покидает свой пост. Он решил уйти в отставку по собственному желанию, пишет «Другой город».

Насколько известно, Станиславу Казарину предложили другое место работы. По предварительным данным, находится оно за пределами Самарской области. Пока обязанности главы ведомства будет исполнять Сергей Живов.

Напомним, что Станислав Казарин занимал пост руководителя департамента с 2011 года. Также он имел статус заместителя председателя правительства Самарской области. С 2017 года он работал с приставкой «врио». В январе этого года стало известно, что Станислав Казарин может уйти в отставку. На пресс-конференции с журналистами губернатор Дмитрий Азаров заявил, что сменит руководителя департамента информтехнологий, если он не «активизируется в ближайшие недели». К слову, именно при Станиславе Казарине родителям и учителям региона запретили пользоваться зарубежными мессенджерами.

ИСТОЧНИК KP.RU