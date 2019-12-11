2019-12-11T17:31:01+03:00
Общество

Жители Самары могут выиграть подарочный набор Parker, сделав новогодний подарок коллегам и близким

Известный бренд пишущих инструментов перед Новым годом обновил две коллекции ручек семейства Jotter и IM
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Известный бренд представил к праздникам обновления своих линеекИзвестный бренд представил к праздникам обновления своих линеек
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Жители Самары перед Новым годом могут не только купить роскошный подарок к празднику коллегам, родным и близким, но и порадовать сюрпризом себя. Всемирно известный бренд пишущих инструментов Parker объявил о запуске масштабного конкурса с главным призом в 300 тыс. рублей. Также победители получат подарочный набор от Parker, а каждый участник - промо-код на электронную книгу из каталога Litres.

Выбрать подарок будет несложно, ведь в преддверии праздников компания Parker обновила две продуктовые линейки. Коллекция ручек IM дополнена специальным выпуском. В него входят 4 отделки в разных типах письма: перьевые ручки, роллеры и шариковые ручки. Они предоставляются в эксклюзивной дизайнерской упаковке. Каждая ручка индивидуальна - например, корпус одной из ручек специального выпуска украшен картой созвездий на синем лаке. В отделке ручек применяется ювелирная латунь, глянцевый и матовый лак, анодированный алюминий с гравировкой и зеркальный хром. Название серии IM можно расшифровать как Instant Message или же как I'm, что переводится как "я". Так что подобная ручка отлично подчеркнет индивидуальность владельца.

А вот обновленная коллекция Parker Jotter - одна из самых практичных, подарок подойдет для успешного предпринимателя, утонченной леди или творческого человека. Качественная и функциональная ручка обойдется в сумму от 590 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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