"Не обнаружено улиц с таким названием": в Самаре сняли указатели с исковерканной фамилией Юрия Гагарина
Обнаруженная в Самаре улица Юрия Гагрина повеселила и возмутила многих горожан. Ошибку в фамилии великого космонавта, допущенную на одном из дорожных указателей, обсуждали все кому не лень. 11 декабря знак с опечаткой демонтировали его производители.
- Не обнаружено улицы с таким названием, - поделились в социальных сетях представители Департамента транспорта Самары.
В ответ на вопросы самарцев по поводу "ненужной рекламы" на желтой части указателей чиновники отметили, что это "маршрутное ориентирование" и добавили:
- Все работы по этим информационным знакам берут на себя заказчики, равно как изготовление и установку. Ориентирование важно для города. Стенды проходят согласование в ГИБДД. О том, что сферу необходимо регулировать, уже отмечали, в следующем году эта работа должна дать результат.
ИСТОЧНИК KP.RU