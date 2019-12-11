2019-12-11T21:05:40+03:00
Общество

"Не обнаружено улиц с таким названием": в Самаре сняли указатели с исковерканной фамилией Юрия Гагарина

О демонтажных работах отчитались сотрудники Дептранса
Михаил ГОРЮНОВ
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Этот дорожный указатель возмутил многихЭтот дорожный указатель возмутил многихФото: соцсети
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Обнаруженная в Самаре улица Юрия Гагрина повеселила и возмутила многих горожан. Ошибку в фамилии великого космонавта, допущенную на одном из дорожных указателей, обсуждали все кому не лень. 11 декабря знак с опечаткой демонтировали его производители.

- Не обнаружено улицы с таким названием, - поделились в социальных сетях представители Департамента транспорта Самары.

В ответ на вопросы самарцев по поводу "ненужной рекламы" на желтой части указателей чиновники отметили, что это "маршрутное ориентирование" и добавили:

- Все работы по этим информационным знакам берут на себя заказчики, равно как изготовление и установку. Ориентирование важно для города. Стенды проходят согласование в ГИБДД. О том, что сферу необходимо регулировать, уже отмечали, в следующем году эта работа должна дать результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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