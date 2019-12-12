Жители Самары предложили запустить муниципальный автобус от Кирова до Волжского проспекта

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-12T10:54:13+03:00

Сейчас по этому маршруту ходит только коммерческий автобус № 261, куда иногда бывает очень сложно попасть

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В Самаре предложили ввести еще один муниципальный маршрут, который будет пролегать от проспекта Кирова до Волжского проспекта. Сейчас в этом направлении ходят одни коммерческие автобусы.

- Жителям домов по проспекту Кирова, которые часто ездят до Волжского проспекта, приходится пользоваться только маршруткой № 261. Она очень востребованная, настолько, что туда часто невозможно влезть. До муниципального транспорта приходится ходить по две остановки (ладно летом, а зимой!), либо ездить с пересадками. Добавьте муниципальный автобус от Кирова до Волжского проспекта, - написала в твиттере одна из жительниц Самары.

В департаменте транспорта в ответ на обращение сообщили, что сейчас разработкой новой маршрутной сети занимаются сотрудники областного минтранса. Внести предложения по запуску нового маршрута городские чиновники смогут только в процессе приемки. Когда это произойдет, пока не уточняется.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Самаре в муниципальном транспорте повысят плату за проезд. За наличный расчет он будет стоить 32 рубля, а по карте — 29 рублей. Таким образом, горожанам дадут стимул чаще оплачивать поездки с помощью карт. Однако в маршрутках, где стоимость проезда сейчас составляет 35 рублей, вариант оплаты только один — наличкой. Введение нового муниципального автобуса до Волжского проспекта стало бы отличной альтернативой для жителей домов на проспекте Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU