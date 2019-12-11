2019-12-11T10:53:12+03:00
Общество

В новый год с новым повышением: цены на проезд в транспорте Самары вырастут с 1 января

Постановление о ценах за проезд в общественном транспорте уже подписали в мэрии города
Анастасия ФИЛАТОВА
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С 1 января 2020 года самарцам придется платить за проезд в городском транспорте уже 32 рубляС 1 января 2020 года самарцам придется платить за проезд в городском транспорте уже 32 рубляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Согласно постановлению администрации города от 6 декабря за подписью ВладимирА Василенко, с 1 января 2020 года поездка на автобусе, трамвае, троллейбусе или метро при наличном расчете будет стоить уже 32 рубля, а при оплате картой — 29 рублей.

Стоимость проезда по карте школьника составит 15,6 рублей. Цена самого проездного тоже подрастет, с нового года за нее придется платить уже 600 рублей. Студенты будут платить за одну поездку по карте 16 рублей. Стоимость их проездного поднимется до 800 рублей.

Кроме того, студенты-очники смогут приобрести проездные карты на определенное количество поездок — на 20 или 40. В зависимости от их количества карта будет стоить 310 или 620 рублей. Что касается единой безлимитной транспортной карты, то со следующего года ее цена увеличится на 65 рублей и составит уже 1865 рублей.

Напомним, что в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Самары поднимали 1 января 2019 года. Ее увеличили с 25 до 28 рублей. В коммерческих же автобусах цена билета составила 30 рублей, но с 1 июля 2019 года она выросла до 35 рублей.

Повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте станет темой обсуждения на радио «Самара-КП». Не пропустите эфир в 14:03 на 98.2 FM.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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