В Тольятти прокуратура обязала полицию провести дополнительную проверку по заявлению от известного хоккеиста

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-12T15:45:41+03:00

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Прокуратура Автозаводского района Тольятти настаивает на дополнительной проверке по заявлению известного хоккеиста Максима Кондратьева.

Напомним, Кондратьев начинал в тольяттинской хоккейной школе «Лада», потом выступал за национальную сборную, играл за такие известнейшие команды, как «Торонто МэйплЛифс», «Нью-Йорк Рэйнджерс», не так давно вернулся в Россию.

На родине мужчина наладилось его общение со старыми друзьями, в том числе из Тольятти, которые предложили ему совместный бизнес Кондратьев вложил туда 15 млн рублей - на эти деньги должны были построить завод по производству стройматериалов в Ульяновской области. Завод действительно построили, вот только принадлежит он другим лицам, а деньги спортсмена бесследно исчезли.

26 февраля 2019 года Максим Кондратьев обратился в отдел полиции №22 Автозаводского района Тольятти, в заявлении он указал фамилии друзей, которые брали у него деньги, приложил все необходимые документы. Но уже два раза сотрудники 22-го отдела отказывали ему в возбуждении уголовного дела - ссылаясь на то, что состава преступления нет.

- Денег нет, завода нет, преступления тоже нет? - удивились Кондратьев и его адвокат и написали жалобу в прокуратуру.

- Вышеуказанное решение признано прокуратурой незаконным, в связи с чем отменено в порядке надзора, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района Тольятти. - Материал направлен в отдел полиции №22 с письменными указаниями прокурора для производства дополнительной проверки.

- Я рад что прокуратура не пропустила нарушение закона и указала сотрудникам полиции на необходимость проведения полноценной проверки сообщения о преступлении, - прокомментировал ситуацию адвокат Кондратьева Вячеслав Земчихин.

Удастся ли стражам порядка в этот раз опознать следы мошенничества в произошедшем, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU