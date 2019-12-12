2019-12-12T15:45:41+03:00
Происшествия

В Тольятти прокуратура обязала полицию провести дополнительную проверку по заявлению от известного хоккеиста

Максим Кондратьев, воспитанник тольяттинской хоккейной школы "Лада", потерял 15 млн рублей, полиция никак не может найти виноватых
Александра БУДАЕВА
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Максим Кондратьев начинал в тольяттинской хоккейной школе «Лада», потом выступал за национальную сборнуюМаксим Кондратьев начинал в тольяттинской хоккейной школе «Лада», потом выступал за национальную сборнуюФото: Предоставлено героем публикации
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти настаивает на дополнительной проверке по заявлению известного хоккеиста Максима Кондратьева.

Напомним, Кондратьев начинал в тольяттинской хоккейной школе «Лада», потом выступал за национальную сборную, играл за такие известнейшие команды, как «Торонто МэйплЛифс», «Нью-Йорк Рэйнджерс», не так давно вернулся в Россию.

На родине мужчина наладилось его общение со старыми друзьями, в том числе из Тольятти, которые предложили ему совместный бизнес Кондратьев вложил туда 15 млн рублей - на эти деньги должны были построить завод по производству стройматериалов в Ульяновской области. Завод действительно построили, вот только принадлежит он другим лицам, а деньги спортсмена бесследно исчезли.

26 февраля 2019 года Максим Кондратьев обратился в отдел полиции №22 Автозаводского района Тольятти, в заявлении он указал фамилии друзей, которые брали у него деньги, приложил все необходимые документы. Но уже два раза сотрудники 22-го отдела отказывали ему в возбуждении уголовного дела - ссылаясь на то, что состава преступления нет.

- Денег нет, завода нет, преступления тоже нет? - удивились Кондратьев и его адвокат и написали жалобу в прокуратуру.

- Вышеуказанное решение признано прокуратурой незаконным, в связи с чем отменено в порядке надзора, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района Тольятти. - Материал направлен в отдел полиции №22 с письменными указаниями прокурора для производства дополнительной проверки.

- Я рад что прокуратура не пропустила нарушение закона и указала сотрудникам полиции на необходимость проведения полноценной проверки сообщения о преступлении, - прокомментировал ситуацию адвокат Кондратьева Вячеслав Земчихин.

Удастся ли стражам порядка в этот раз опознать следы мошенничества в произошедшем, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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