2019-12-13T14:02:49+03:00
Происшествия

Похулиганил на статью: в Самаре нашли парня, который возле бара ранил из травмата девушку

Шальная пуля угодила в ногу местной инстаграм-блогерше
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшая в стрельбе у бара несколько дней находится в больницеПострадавшая в стрельбе у бара несколько дней находится в больницеФото: Instagram.com
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Полицейские нашли мужчину, который в минувшее воскресенье, 8 декабря, устроил стрельбу из травматического оружия возле бара «Библиотека» на улице Галактионовской в Самаре. В результате пострадала местная инстаграм-блогерша. Пуля угодила ей в голень.

- Пулю из ноги извлекли, рану зашили. Было очень больно и сейчас больно. Шрам ужасный, на видном месте. Моя нога больше никогда не будет прежней. Преступника уже нашли и допросили, - поделилась на своей странице в соцсети пострадавшая.

Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в правоохранительных органах, нападавшим оказался безработный 28-летний местный житель, который ранее не был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Стражи порядка забрали у молодого человека травматический пистолет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Правоохранители продолжают разбираться в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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