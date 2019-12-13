Кромешная тьма: самарцы несколько месяцев добиваются включения освещения на набережной у «Ладьи»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-13T15:58:23+03:00

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Жители Самары «нашли» еще одну общественную территорию, где все никак не могут разобраться со светом. Речь идет о четвертой очереди набережной в районе «Ладьи». Горожане жалуются на отсутствие освещения там со 2 сентября, но воз и ныне там.

- На половине реконструированной 4 очереди набережной не работает освещение. Кромешная тьма. Когда включат свет? - уже третий месяц интересуются в твиттере жители Самары у чиновников.

В конце октября представители департамента градостроительства сообщили, что восстановительные работы на набережной будут завершены к 18 ноября, но сегодня уже 13 декабря, а света все еще нет. Зато чиновники назвали новый срок завершения работ.

- Окончание работ по устранению замечаний МП «Самарагорсвет» организацией ООО «Автодоринжиниринг» планируются к концу декабря, - отметили депстрое.

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ИСТОЧНИК KP.RU