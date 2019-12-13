В Тольятти могут вырасти цены на проезд в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 20:24 2019-12-13T20:35:24+03:00

Такие вот перемены ждут жителей Тольятти в 2020 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако скачек стоимости будет не таким значительным, как в Самаре

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На совещании в администрации Тольятти подвели итоги работы транспортной отрасли в 2019 году и перспективах на 2020 год. Один из вопросов, которые обсудили - возможное изменении стоимости проезда. В 2020 году цена поездки в муниципальном транспорте Тольятти при наличном расчете может вырасти на 0,35%.

Чиновники отметили, что сейчас себестоимость перевозки одного пассажира в городских автобусах и троллейбусах обходится в среднем в 41 рубль. Однако пассажиры платят меньше, потому что часть затрат транспортных предприятий субсидирует город. В будущем году на эти цели предусмотрено около 200 млн рублей. Увы, как было сказано на совещании, из-за роста цен на топливо, запасные части, электричество, без повышения стоимость проезда не обойтись.

- Понимая социальную значимость вопроса, городская администрация изыскала возможность выделить дополнительно 24 млн. руб., что позволяет обеспечить минимальный рост стоимости проезда на 2020 год от 15 копеек до 1 рубля. Стоимость проезда для тех, кто ездит за наличный расчет, предлагается повысить на 1 рубль, в результате тариф составит 29 рублей. Поездки по транспортным картам обойдутся дешевле - в 26 рублей, - отметили в администрации города.

При этом стоимость одной поездки по карте студента, учащегося и безлимитной карте может вырасти в среднем на 50 копеек. Так, средняя стоимость проезда по транспортной карте учащегося вместо 10 рублей обойдется в 10 рублей 15 копеек.

Для пользователей социальных карт все останется без изменений, а это около 40% пассажиров общественного транспорта.

Напомним, в Самаре с 1 января вырастит стоимость проезда в общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU