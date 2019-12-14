Хоккейная «Лада» дома не смогла обыграть «Нефтяник» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-14T09:02:18+03:00

Тольяттинцы играли в меньшинстве. Ни одной шайбы им забить не удалось

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В пятницу, 13 декабря, в Тольятти прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местной «Ладой» и «Нефтяником» из Альметьевска. К сожалению, встреча прошла неудачно для команды из Автограда. Она играла в меньшинстве и не смогла забить гостям ни одной шайбы, пропустив при этом две.

Счет в матче был открыт только в третьем периоде. На 46 минуте ворота хозяев ледовой площадки поразил Михаил Мокин, а через несколько минут туда же залетела шайба от Сергея Теряева. В итоге 0:2 в пользу «Нефтяника».

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в воскресенье, 15 декабря, на своей ледовой площадке. Ей предстоит сразиться с «Торосом» из Нефтекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU