2019-12-14T11:21:33+03:00
Происшествия

Появились фото с места столкновения Opel и «КамАЗа» под Кинелем с двумя погибшими

По данным полицейских, в аварии также получили серьезные травмы еще два человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Иномарка превратилась в груду металла после столкновения с грузовикомИномарка превратилась в груду металла после столкновения с грузовикомФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в ночь на субботу, 14 декабря, на 61 км трассы «СамараБугуруслан» в Кинельском районе. Напомним, там примерно в 3:00 «Опель» вылетел на «встречку» и угодил под «КамАЗ».

- За рулем иномарки находилась 46-летняя женщина. Она, двигаясь со стороны Самары в направлении Бугуруслана, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком с номерами 86 региона. В результате автомобилистка и ее 51-летняя пассажирка погибли на месте, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Также в аварии пострадали еще два пассажира иномарки: 44-летний мужчина и 23-летний молодой человек. Обоих госпитализировали в хирургическое отделение ближайшей больницы. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

"КамАЗ" вылетел с дороги после ДТП с легковушкой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

"КамАЗ" вылетел с дороги после ДТП с легковушкойФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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