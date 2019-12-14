В Тольятти в 2020 году начнут работать три новых автобусных и троллейбусных маршрута

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-14T18:22:41+03:00

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В Тольятти решили расширить охват сети муниципального транспорта. С 1 января 2020 года в городе начнут работать три новых маршрута: два автобусных и один троллейбусный. Об этом сообщил глава управления транспорта Автограда Юрий Кушкин.

Так, с нового года от стадиона «Торпедо» до остановки «улица Льва Яшина» начнет курсировать автобус № 8. Он будет ездить по улицам Полякова, Ворошилова и вдоль детских садов по улице Жукова. Специально для жителей Автозаводского и Центрального района города начнет работать автобус № 17 «Улица Баныкина — технопарк «Жигулевская долина». Он охватит улицы Льва Толстого, Полякова, а также кварталы № 17, 17а, 21 и детский технопарк «Кванториум». Новый троллейбусный маршрут получит номер 22 и будет ходить от остановки «Речной вокзал» до остановки «Автовокзал». Он дополнительно свяжет Центральный и Комсомольский районы, а также обеспечит транспортную доступность улицы Баныкина.

В следующем году жителей Автограда ждут и другие изменения. Некоторым маршрутам вернут привычные номера: автобус № 21 вновь станет № 6, автобус № 42д — № 41, автобус № 66 — № 67, а автобус № 252 в зависимости от пути следования получит дополнительную литеру — Ю, Р, М, Я, или А. Троллейбус № 7 снова будет курсировать под номером 1, а троллейбус № 57 — под номером 8.

Напомним, что в 2020 году в Тольятти также могут увеличить стоимость поездки в общественном транспорте. Цену билета за наличный расчет хотят поднять до 29 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU